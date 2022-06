di Financial Trend Analysis

Aeffe S.p.A., società del lusso, quotata al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, quali Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 3 giugno 2022 inclusi, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato e approvato dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021, n. 60.534 azioni proprie (corrispondenti allo 0,056% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 1,736 per un controvalore complessivo di Euro 105.104,31. In seguito alla citata operazione AEFFE detiene n. 8.576.421 azioni proprie, pari al 7,988% del numero totale di azioni ordinarie.

(RV - www.ftaonline.com)