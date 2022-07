Aeffe - società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini – ha nominato il dott. Matteo Scarpellini nuovo Chief Financial Officer del Gruppo; egli assumerà, con decorrenza dalla data odierna, la responsabilità delle aree Amministrazione, Finanza e Controllo e, previa deliberazione di conferma in tal senso del Consiglio di Amministrazione del prossimo 28 luglio, il dott. Scarpellini ricoprirà inoltre la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, già svolta ad interim da dicembre 2021 dall'Amministratore Delegato dott. Simone Badioli, nonché il ruolo di Investor Relator, detenuto in precedenza dal Consigliere dott. Giancarlo Galeone. Laureato in Business Administration presso l'Università degli Studi di Bologna, Scarpellini vanta una comprovata esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo maturata in società quotate. Entra nel Gruppo AEFFE dopo una brillante carriera decennale nel Gruppo Trevi e pluriennale nel Gruppo Datalogic con ruoli di crescente responsabilità. Alla data odierna, per quanto noto alla Società, il dott. Scarpellini non risulta essere titolare di azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe S.p.A. ha così commentato: "Nell'ambito della nuova organizzazione strategica del Gruppo, l'ingresso del Dr. Scarpellini fornirà un contributo significativo in una fase importante per la crescita e la costante ottimizzazione dei processi gestionali del nostro Gruppo, nonché per i nostri progetti di medio-lungo periodo."

(GD - www.ftaonline.com)