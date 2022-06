Affirm Holdings crolla al Nasdaq in scia all'Apple Worldwide Developers Conference (Wwdc) tenutosi lunedì. Il tradizionale appuntamento di Cupertino rivolto agli sviluppatori di software ha come al solito offerto anticipazioni sulle nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone e Mac (insieme alla presentazione del processore M2 e del nuovo MacBook Air) ma ha anche tolto il velo su Apple Pay Later. Il servizio buy-now, pay-later (Bnpl) del colosso californiano va ovviamente a sfidare Affirm che è leader di questo emergente segmento di finanziamenti. E Affirm ha chiuso con un crollo del 5,50% la seduta di lunedì a Wall Street.

