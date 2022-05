Mercati azionari europei negativi ma sopra i minimi toccati alle 10 circa dopo un improvviso affondo. Il FTSE MIB (ora -1,3%) è arrivato a perdere il 3,8%, -2,8% per l'EURO STOXX 50 (ora -1,9%). Al momento non ci sono spiegazioni precise ma Reuters riferisce che un trader ipotizza un errore nell'immissione di un ordine di vendita su un portafoglio di azioni europee. L'ordine sarebbe arrivato da un grosso fondo USA. Per ora non ci sono conferme né dettagli relativi all'errore. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

