di Financial Trend Analysis

Il presidente dell'AGCOM Giacomo Lasorella precisa che "la questione delle proposte avanzate da TIM in materia di coinvestimento sulle reti ad alta capacità è pendente davanti al Consiglio ed è in atto un approfondimento giuridico. Nulla è stato deciso". "Il ruolo istituzionale di regolatore impone riservatezza e cautela, a maggior ragione prima di assumere le decisioni" – ha proseguito Lasorella – "e pertanto, prendo le distanze da dichiarazioni e ricostruzioni unilaterali, rese, tra l'altro, a mercati aperti, su società quotate in borsa, richiamando gli obblighi imposti dalla legge e dal codice etico dell'Autorità". "Il consiglio dell'AGCOM – ha concluso il presidente Lasorella - si riunirà martedì con all'ordine del giorno anche la questione del coinvestimento".

(RV - www.ftaonline.com)