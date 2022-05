Air France-Klm Group annuncia un nuovo aumento di capitale per complessivi 2,26 miliardi, rivolto agli azionisti esistenti. Il colosso dei cieli franco-olandese ha sottolineato che i proventi della ricapitalizzazione saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni subordinate detenute dallo Stato francese e per consolidare il bilancio. Come molte tra le maggiori compagnie aeree anche Air France era stata costretta a ricorrere agli aiuti di Stato a causa del durissimo impatto della crisi del Covid-19 sul settore del trasporto aereo. Air France, che ha sottolineato che lo Stato francese (maggiore azionista con una quota del 28,6%) ha espresso l'intenzione di partecipare all'aumento di capitale, aveva chiuso in rialzo dell'1,19% lunedì a Parigi, in linea con il guadagno dell'1,17% del Cac 40.

