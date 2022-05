Air France-Klm Group ha comunicato di essere entrata in negoziati esclusivi con Apollo Global Management per una iniezione di 500 milioni di euro in una sua sussidiaria.

Air France-Klm Group ha comunicato di essere entrata in negoziati esclusivi con Apollo Global Management per una iniezione di 500 milioni di euro in una sua sussidiaria. Liquidità che comunque servirebbe al colosso franco-olandese per rimborsare parzialmente gli aiuti di Stato ricevuti a causa del durissimo impatto della crisi del Covid-19 sul settore del trasporto aereo. L'iniezione da parte di Apollo andrebbe in Engeneering and Maintenance Activity, affiliata di Air France che gestisce un pool di motori di scorta per gli aerei. Sulla notizia Air France ha sfiorato un rally del 4% in apertura a Parigi.

