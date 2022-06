Secondo quanto riporta Reuters, Air India tratta l'acquisto di 300 aerei narrowbody con Airbus e Boeing. La maggiore compagnia aerea indiana da gennaio è passata sotto il controllo della conglomerata Tata Group ed è ora impegnata in una significativa riorganizzazione. Oltre alla crescita nel trasporto locale, l'obiettivo è quello di rilanciare Air India anche a livello internazionale e per questo sarebbe stato anche finalizzato l'acquisto di Airbus A350 widebody. Intervistato a margine dell'assemblea annuale dell'International Air Transport Association (Iata) domenica a Doha, il chief commercial officer di Airbus Christian Scherer non ha voluto commentare quest'ultima notizia ma, secondo Bloomberg, Air India starebbe chiedendo ai piloti se vogliono essere addestrati proprio sugli A350, indicando che intende utilizzare questo modello in un'ottica di sviluppo futuro. Airbus aveva chiuso in rialzo dell'1,36% venerdì a Parigi, contro il declino limitato allo 0,06% del Cac 40. Boeing aveva successivamente guadagnato il 2,58% a Wall Street.

