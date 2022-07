Airbus potrebbe soffiare a Boeing anche una maxi commessa con Malaysia Airlines. Il vettore asiatico punta ad acquistare 30 velivoli wide-body che siano efficienti in termini di consumi, con l'obiettivo di ridurre i costi mentre i viaggi sono in decisa ripresa dopo la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, gli A330neo di Airbus sembrano essere la soluzione preferita dalla compagnia aerea, rispetto ai 787 Dreamliner di Boeing. Airbus, che aveva chiuso il 2021 togliendo due mega commesse a Boeing (Qantas e Air France-Klm), nei giorni scorsi aveva siglato accordi per 300 aerei con Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines (in totale quasi 40 miliardi di dollari a prezzi di listino). E Boeing si era detta "delusa", attribuendo la sconfitta alle tensioni tra Washington e Pechino. La decisione sulla commessa di Malaysia Airlines dovrebbe arrivare in occasione del Farnborough International Airshow, la fiera del settore che si terrà tra il 18 e il 22 luglio in Inghilterra.

