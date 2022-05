Collocata fra le gare strategiche previste dal Piano triennale per l'informatica nella PA, è l'ultima delle tre iniziative destinate a supportare la trasformazione digitale della Sanità pubblica anche in coerenza con la Missione "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Consip ha pubblicato la terza gara di Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali - iniziativa inclusa nell'ambito del nuovo "Piano Triennale per l'informatica nella PA" e parte di un pacchetto di gare volte a mettere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale servizi applicativi e di supporto al processo di trasformazione digitale della sanità pubblica, anche in coerenza con la Missione 6 del PNRR (Salute).

Nello stesso ambito è già stata aggiudicata la gara per i Sistemi informativi clinico assistenziali (Telemedicina e Cartella clinica elettronica) - i cui contratti sono attivi per i lotti 5 e 6 (servizi di supporto) - mentre è in valutazione la gara per i Sistemi informativi sanitari (Servizi applicativi dedicati ai CUP, interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app).

La nuova iniziativa ha per oggetto i servizi dedicati ai Sistemi Informativi Gestionali, Data Governance e di supporto per diffondere sul territorio lo sviluppo di soluzioni applicative per i servizi integrati della rete sanitaria territoriale (regionale e nazionale).

La gara - del valore di circa 900 milioni di euro - è suddivisa in 6 lotti di cui 4 dedicati ai servizi applicativi (2 per i procedimenti amministrativi e contabili e 2 per la data governance) e 2 ai servizi di supporto, come di seguito:

Lotti 1-2 – Procedimenti Amministrativi e Contabili (servizi applicativi per contabilità, controllo di gestione, acquisti, logistica e facility management, risorse umane, protocollo informatico, gestione documentale, etc.)Lotti 3-4 – Data governance (servizi applicativi per Data warehouse e business intelligence, Big data analytics, Open data, Artificial intelligence, machine learning, etc.)Lotti 5-6 – Servizi di supporto (project management, change management, PMO e demand management, IT Strategy, etc.)Per tutti i lotti è prevista l'aggiudicazione, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con più fornitori (in funzione del numero di offerte presentate).

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 6 giugno 2022.

(RV - www.ftaonline.com)