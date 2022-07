Alcoa Corporation ha segnato un rally superiore al 6% in after market (la seduta di mercoledì al Nyse si era già chiusa in rialzo dello 0,36%), dopo che il colosso dell'alluminio di Pittsburgh ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 309 milioni, pari a 1,63 dollari per azione, a 549 milioni, e 2,95 dollari.