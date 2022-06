Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha esaminato i risultati del processo di review strategica avviato alla fine del 2021. Si ricorda che, come comunicato in data 26 novembre 2021, era stato avviato un processo di riorganizzazione strategica finalizzato alla individuazione di un partner industriale o finanziario che potesse assicurare alla società le risorse finanziarie necessarie per sostenere il programma di investimenti dei prossimi anni. Il significativo cambiamento del contesto di mercato intervenuto negli ultimi mesi, caratterizzato da una forte crescita dei prezzi di vendita dell'energia e da migliori prospettive di sviluppo del settore delle energie rinnovabili, permette di ipotizzare un incremento significativo dei risultati economico finanziari nei prossimi anni e un conseguente rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo anche in assenza di investimenti da parte di terzi. In particolare, per quanto riguarda il 2022 si prevede in rialzo la guidance dell'EBITDA, da 236 milioni di euro a circa 260 milioni di euro, tenuto conto dell'avvio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici e del recepimento degli impatti attesi dal recente decreto Sostegni. Per tali motivi, nonostante la ricezione di alcune manifestazioni di interesse da primari investitori internazionali, che hanno valutato significativamente le attività di Alerion e la sua capacità di crescita, la Società ha deciso di perseguire in maniera autonoma l'implementazione dei programmi di investimento previsti nei prossimi anni, senza ricorrere, allo stato, al supporto di un partner industriale o finanziario.

(RV - www.ftaonline.com)