Alerion Clean Power S.p.A., attraverso le controllate, Enermac S.r.l. e Naonis Wind S.r.l., ha sottoscritto un contratto di finanziamento in Project Financing, per un importo complessivo di 66,4 milioni di euro, già parzialmente erogato, con UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). La linea di credito, strutturata secondo i Green Loan Principles1 emanati dalla Loan Market Association, è destinata ai due impianti eolici di Orta Nova e di Cerignola (Puglia), entrati gradualmente in produzione nel mese di maggio con una potenza installata rispettivamente di 51 MW e 11 MW. La produzione attesa annua dei due impianti a regime sarà di circa 175 GWh. Nell'ambito del contratto sottoscritto, UniCredit ha agito in qualità di Structuring Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Sustainability Coordinator e Banca Agente, Depositaria ed Hedging Bank e CDP ha avuto il ruolo di Mandated Lead Arranger.

