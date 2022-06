algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, nell'ambito delle attività del mercato Green Enterprise & City, nel quale la società opera come fornitore di soluzioni per l'efficienza energetica, l'autoconsumo, l'integrazione di sistema tra impianti e componenti hardware e piattaforme software di gestione, si è aggiudicata due commesse del valore complessivo di circa Euro 440 mila, relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale della potenza complessiva di 1,05 MWp senza la fornitura dei pannelli. Committente degli interventi è IREN Smart Solutions, società del Gruppo Iren, che offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica rivolte a condomini, imprese, pubblica amministrazione, enti no profit e assistenziali, ed è certificata E.S.Co. ai sensi della norma UNI CEI 11352. Il Direttore Generale di algoWatt, Idilio Ciuffarella, ha dichiarato: "Le commesse acquisite rappresentano la dimostrazione concreta dell'esecuzione del nuovo piano industriale di algoWatt e delle leve strategiche che puntano a rilanciare le competenze high tech in ambito energie rinnovabili. Il piano prevede, infatti, di utilizzare la subsidiary TerniEnergia Progetti per le attività di co-sviluppo ed EPC per impianti utility scale inferiori ai 4MW. Queste nuove attività consentiranno di offrire una partnership completa ad IREN Smart Solutions, accanto alle forniture di servizi energetici e digitalizzazione". Gli impianti saranno installati rispettivamente in località Rivara (To), per una capacità di 450 KWp a copertura di uno stabilimento industriale, e in Lombardia, a copertura di un impianto produttivo per una capacità complessiva di 600 KWp. La commessa prevede l'attività di fornitura chiavi in mano senza fornitura di moduli fotovoltaici per finalità di autoconsumo sul posto, con conseguente riduzione del prelievo di energia dalla rete e riduzione della dipendenza energetica dei due committenti.

