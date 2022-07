Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, riunitosi con la presidenza di Stefano Neri, annuncia che Paolo Piccini ha rassegnato le sue dimissioni, per motivi personali e con effetto immediato, dal ruolo di Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione. Commentando le dimissioni dell'ing. Piccini, il Presidente Stefano Neri ha dichiarato: "Esprimo i nostri ringraziamenti a Paolo Piccini per la sua dedizione nel ruolo di Amministratore Delegato dal 2021 e di membro indipendente del CDA dal 2018. Auguriamo all'ing. Piccini il massimo dei successi professionali nel prosieguo della sua carriera". Il CDA di algoWatt, prendendo atto di tale decisione, ha deliberato di affidare al Presidente Stefano Neri le deleghe precedentemente in capo all'ing. Piccini, nominandolo Amministratore Delegato. Il nuovo CEO sarà coadiuvato dal Senior Technical Advisor ing. Luca Maria Tonelli, esperto di lungo corso in innovazione tecnologica e trasformazione digitale, che contribuirà alla ulteriore crescita della Società sul mercato italiano ed europeo, attraverso l'implementazione di processi efficienti e la ricerca di opportunità di sviluppo e valorizzazione nei settori dello sviluppo software e delle soluzioni applicative per i mercati di riferimento di algoWatt. Il CV dell'ing. Tonelli sarà disponibile sul sito internet di algoWatt nella sezione Investor Relations / Documenti societari. Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt ha altresì deliberato la cessazione del rapporto di lavoro con l'ing. Idilio Ciuffarella, che di conseguenza non ricoprirà più, a far data da oggi, il ruolo di Direttore Generale e di Dirigente con responsabilità strategiche di algoWatt. Anche nei suoi confronti il CDA ha espresso i migliori auguri per i futuri impegni professionali.

(RV - www.ftaonline.com)