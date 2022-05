algoWatt SpA, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, Buttol Srl, player con oltre 60 milioni di ricavi operativo nel settore dei servizi ambientali di elevata qualità attraverso un percorso di sviluppo sostenibile, e Clean Chem Srl, holding attiva nel settore cleantech e nella circular economy, hanno sottoscritto in data odierna un accordo di product and service stewardship finalizzata allo sviluppo congiunto di prodotti, soluzioni e servizi per la digital transformation dell'industria ambientale. Le tre società, in questa prima fase, concentreranno la loro attenzione sullo sviluppo di due prodotti specifici:

- una Piattaforma digitale, basata sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della machine learning, per la gestione e ottimizzazione dei processi di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani al fine di incrementare la produzione di biogas e biometano (contribuendo a diminuire l'utilizzo di fonti energetiche fossili e ridurre la dipendenza energetica dall'estero);

- l'introduzione di Smart Technologies nella gestione del ciclo di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti con la finalità di migliorare la logistica, il tasso di riciclo e ottimizzare la differenziata. Tali soluzioni tecnologiche, che prevederanno l'integrazione di hardware sensoristico e software dedicato, offrono un notevole potenziale per rendere più efficiente e sostenibile l'intero processo, acquisendo, archiviando, elaborando, analizzando e ottimizzando tutte le informazioni necessarie all'industria ambientale (dai cassonetti intelligenti alla gestione delle flotte per la raccolta).

L'accordo quadro ha come obiettivo la presentazione al mercato dei primi prodotti sviluppati congiuntamente dalle tre società in occasione della prossima edizione di Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica in programma a Rimini nel prossimo mese di novembre. In particolare, i firmatari dell'accordo quadro intendono mettere a sistema le rispettive competenze nel settore tecnologico, nel waste asset management e nell'industria della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti per introdurre in questi mercati soluzioni basate su cultura, processi e tecnologie full green e digital, in grado di produrre un rilevante impatto in termini di efficienza e competitività in un comparto industriale ancora contraddistinto da un basso tasso di innovazione. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la formula della stewardship di prodotto e servizi, una strategia di gestione ambientale basata sul principio della collaborazione tra imprese per la realizzazione di soluzioni volte a minimizzare l'impatto ambientale di processi produttivi e industriali, attraverso l'adesione ad elevatissimi standard etici. Questa strategia di gestione va ben oltre la tradizionale attenzione per il ciclo di vita dei prodotti e incorpora più ampi aspetti della sostenibilità e del design del prodotto. L'accordo di stewardship rappresenta per algoWatt la prima intesa di questo tipo, secondo quanto previsto dagli assi strategici di sviluppo del nuovo Piano industriale 2022-24. La GreenTech company potrà contribuire, attraverso la collaborazione con i partner, a sviluppare, testare e validare soluzioni software avanzate e dedicate a raggiungere l'eccellenza operativa richiesta dal cliente nel settore del waste management e dell'economia circolare. Buttol, che si sta trasformando da player della raccolta e gestione dei rifiuti a waste asset manager di impianti per il recupero di materia ed energia, e la holding Clean Chem avranno l'opportunità di sfruttare prima dei competitor il potenziale di innovazione dei prodotti sviluppati in sinergia con il digital partner, introducendo nuovi paradigmi industriali e processi più efficienti nella selezione e valorizzazione del rifiuto.

(RV - www.ftaonline.com)