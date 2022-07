Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (ALK), ha firmato in data 19 luglio 2022 un accordo vincolante per l'acquisizione, dagli attuali soci José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz e Serafin Marques, del 100% del capitale sociale di INNOCV Solutions S.

Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (ALK), ha firmato in data 19 luglio 2022 un accordo vincolante per l'acquisizione, dagli attuali soci José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz e Serafin Marques, del 100% del capitale sociale di INNOCV Solutions S.L. ("INNOCV"), società con sede a Madrid leader di mercato in Spagna nel settore della digital transformation, in ambito tech e data analytics.

L'operazione si inscrive nel percorso di rafforzamento della presenza in Spagna di Alkemy iniziato nel corso del 2022. Con l'ingresso di Ruth Blanch nel ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Alkemy Iberia è infatti iniziato un percorso di industrializzazione del business spagnolo volto all'integrazione dell'intera area geografica del Sud Europa.

Alessandro Mattiacci, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alkemy ha dichiarato: "INNOCV è la seconda operazione del 2022, dopo l'acquisizione di Kreativa Unlimited in Serbia, (il cui closing è previsto entro la fine del terzo trimestre 2022), operata in ottica di potenziamento delle nostre geografie con l'obiettivo di integrarle sempre più con l'Italia, in linea con il nostro nuovo piano industriale".

"L'acquisizione di INNOCV rappresenta per noi un'importante operazione strategica che ci rafforza in due aree di business estremamente importanti quali Data Analytics e Tech. Inoltre ci permette di incrementare il team, che con l'integrazione dei professionisti di INNOCV arriva a contare oltre 200 risorse" ha aggiunto Ruth Blanch, Amministratore Delegato di Alkemy Iberia.

INNOCV, nata a Madrid nel 2012 per iniziativa di José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz e Serafin Marques, ha la missione di accelerare la crescita delle aziende sfruttando le leve offerte dal digitale, dalla tecnologia e dai data analytics, guidandole in un percorso multicanale integrato a partire dalle piattaforme leader di mercato quali Celonis, Salesforce, MuleSoft e Microsoft, grazie a un team di oltre 100 professionisti.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 luglio 2022. Il valore dell'operazione (Equity Value) è pari a Euro 5,0 milioni per il 100% del capitale sociale di INNOCV, in base ad una valorizzazione della società target di 6,8 volte l'EBITDA 2021 al netto delle capitalizzazioni ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da Alkemy ricorrendo al debito.

L'accordo firmato tra le parti prevede, inoltre, una struttura di quattro successivi earn-out, per un importo complessivo massimo fino ad ulteriori Euro 11 milioni, calcolati in relazione al Gross Margin di INNOCV degli esercizi tra il 2022 e il 2025.

