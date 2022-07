Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, a valle dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di INNOCV Solutions S.L., società con sede a Madrid leader di mercato in Spagna nel settore della digital transformation, in ambito tech e data analytics, rende noti, ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 19 luglio u.s., i principali dati economico-finanziari di INNOCV relativi al FY 2021:

Fatturato: euro 7.702.110 (euro 6.842.423 al netto dei ricavi per costi capitalizzati).

EBITDA: euro 1.599.144 (euro 739.457 al netto delle capitalizzazioni).

Utile netto: euro 856.807 PFN: euro (143.653).

