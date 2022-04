Alkemy S.p.A., ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Star Milan (ALK), annuncia la nuova nomina a Ceo per Alkemy Iberia S.L.: a guidare la controllata con sede a Madrid sarà Ruth Blanch, a conferma dell'impegno di Alkemy nella promozione delle donne in ruoli di leadership, che sottolinea cultura e valori aziendali. Laureata in Scienze della Comunicazione e con un MBA presso l'Instituto de Empresa a Madrid, Ruth Blanch ha maturato una grande esperienza nel settore del digital marketing. Prima del suo ingresso in Alkemy Iberia, ha lavorato in Prisa e Vocento, due delle agenzie di comunicazione leader in Spagna, per poi approdare in Rebold, di cui è stata per 8 anni Country Manager per la Spagna e Vicepresident per l'Europa. Ha inoltre seguito la fusione di Rebold e Antevenio, gestendo un team di 230 persone tra Barcellona, Madrid, Milano e Parigi. Grazie alla sua profonda conoscenza del performance marketing, del branded content e delle nuove tecnologie, nel suo nuovo ruolo Ruth Blanch avrà il compito di consolidare la leadership e il posizionamento di Alkemy in Spagna, e più in generale nel panorama digitale del sud Europa. "Siamo molto felici di accogliere nel nostro Gruppo una donna con un bagaglio professionale di alto livello come Ruth. Con oltre 25 anni di esperienza professionale nella gestione di attività di media digitali, Ruth arricchirà competenze e offerta di Alkemy Iberia, supportandone la crescita per i prossimi anni. Siamo certi che Ruth contribuirà a consolidare la leadership del Gruppo in un mercato importante come quello spagnolo" - ha commentato Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy. "Siamo felici di annunciare il suo ingresso in una posizione di tale rilievo perché, oltre alle sue incredibili capacità ed esperienze, Ruth incarna perfettamente la nostra cultura e i nostri valori." Ruth Blanch, CEO di Alkemy Iberia ha dichiarato: "Sono estremamente orgogliosa ed entusiasta di far parte del gruppo Alkemy. Ritengo che abbiamo i migliori talenti e la comprovata esperienza per aiutare le aziende ad accelerare la loro trasformazione digitale. Attraverso le sinergie tra Italia e Spagna e sfruttando l'innovazione e la tecnologia, siamo pronti ad avere un impatto ancora maggiore per i nostri clienti e partner."

