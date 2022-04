Allegion ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per rilevare Stanley Access Technologies (e attività connesse al business delle soluzioni per ingressi automatici) da Stanley Black & Decker per 900 milioni di dollari in contanti.

Allegion ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per rilevare Stanley Access Technologies (e attività connesse al business delle soluzioni per ingressi automatici) da Stanley Black & Decker per 900 milioni di dollari in contanti. L'azienda irlandese (ma quotata a Wall Street), specializzata in lucchetti, serrature e soluzioni per la sicurezza (con brand come l'italiana Cisa e Kriptonite), prevede di integrare Access Technologies nella sua divisione regionale delle Americhe. Allegion aveva chiuso in rialzo del 2,16% venerdì al Nyse, contro il declino dell'1,91% di Stanley Black & Decker.

(RR - www.ftaonline.com)