Almawave, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, e parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, comunica il rafforzamento delle proprie attività in Sudamerica attraverso l'avvio di un'attività dedicata ai settori turismo, fintech e location intelligence a San Paolo, Brasile. Qui da oggi opera un nuovo team della controllata The Data Appeal Company e formato da esperti di destination intelligence, location intelligence e da analisti.

Realtà con oltre 140 clienti in tutto il mondo, The Data Appeal Company fornisce ad aziende e pubbliche amministrazioni strumenti e prodotti basati su Intelligenza Artificiale, Big Data e alternative data per facilitare i processi decisionali e rendere possibile l'applicazione delle informazioni chiave che derivano dai dati stessi. La società, di cui Almawave detiene la totalità del capitale sociale dal mese di aprile 2022, punta a consolidare il proprio posizionamento sui mercati extra-europei, in particolare quelli LATAM (Latin America).

Turismo, retail, beni di largo consumo, real estate e finanza sono i principali settori sui quali si concentrerà l'attività del nuovo team di San Paolo, in particolare attraverso l'analisi e la combinazione di dati geografici, di sentiment e trend di mercato, fondamentali per prendere decisioni strategiche in modo rapido ed efficace, sia nell'ambito pubblico sia in quello privato.

La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell'America Latina è pari a circa 500 milioni di dollari l'anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore turistico. L'area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo e l'industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.

L'Amministratore Delegato di Almawave, Valeria Sandei, dichiara: "Almawave - e in generale il Gruppo Almaviva - ha una presenza importante in Sudamerica da oltre 12 anni e quest'area, nel tempo, è divenuta sempre più strategica per lo sviluppo dei nostri business. A pochi mesi dall'acquisizione di The Data Appeal Company ampliamo ulteriormente le nostre attività attraverso un team di professionisti altamente specializzato in settori, quello turistico in primis, dall'elevato potenziale di crescita. Paesi fortemente vocati al turismo quali Messico, Brasile e Argentina potranno beneficiare del patrimonio di competenze e tecnologie di cui i nostri professionisti sono interpreti in tutto il mondo".

Mirko Lalli, fondatore e Amministratore Delegato di The Data Appeal Company, sottolinea: "Siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in Europa e rafforzando la già significativa presenza di Almawave in Sudamerica potremo fornire competenze anche a quest'area. Il nostro obiettivo è affiancare questi Paesi dalla forte vocazione turistica nelle sfide che stanno affrontando, aiutandoli nelle loro strategie di crescita. Semplificare e democratizzare l'accesso alle informazioni e all'analisi dei dati per ogni tipo di organizzazione resta la nostra priorità".

