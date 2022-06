Altea Green Power, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come "integratore di servizi" per un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica di aver ricevuto dall'azionista di maggioranza, nonché Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Di Pascale, informativa circa l'intervenuto conferimento di una partecipazione di complessive n.

Altea Green Power, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come "integratore di servizi" per un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica di aver ricevuto dall'azionista di maggioranza, nonché Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Di Pascale, informativa circa l'intervenuto conferimento di una partecipazione di complessive n. 10.920.000 azioni ordinarie, pari al 67,57% del capitale sociale di Altea Green Power (rappresentativa della totalità della partecipazione da egli detenuta nell'Emittente), a favore di Dxor S.r.l., società da egli interamente partecipata.

Inoltre, si segnala che, per effetto di quanto precede, Giovanni Di Pascale si impegna a far sottoscrivere alla società Dxor S.r.l. l'accordo di lock-up da egli siglato con Integrae SIM , in sede di ammissione a quotazione della Società su Euronext Growth Milan. Dxor S.r.l. subentrerà nel precedente accordo, che avrà la stessa durata residua (24 mesi, a partire dalla data di inizio negoziazioni su Euronext Growth Milan).

Dalla data di efficacia del conferimento, di cui la Società fornirà pronta informativa al mercato, l'azionariato di Altea Green Power risulterà dunque il seguente:

|Azionista |N. Azioni |% Azioni Ordinarie |

|Dxor S.r.l. (*) |10.920.000 |67,57% |

|Cecilia Martucci |1.080.000 |6,68% |

|Mercato |4.161.000 |25,75% |

|Totale |16.161.000 |100,00%|

(*) Società Interamente partecipata da Giovanni DI Pascale

