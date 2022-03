AGS SpA è una società multiutility di Riva del Garda (TN), controllata dal Comune di Riva del Garda, che opera nel campo della distribuzione elettrica, illuminazione pubblica, distribuzione del gas metano, del servizio idrico con gestione di reti e acquedotti, teleriscaldamento, fibra ottica, produzione idroelettrica e cogenerativa e produzione pellet. Gruber srl è stata costituita nel 1967 ad Arco (TN), opera in tutto il nord Italia, con presenza significativa in Trentino con due distinte sedi operative a Riva del Garda ed a Trento (occupando complessivamente oltre 50 addetti). Il proprio core business è focalizzato al settore degli impianti tecnologici ed energetici, tanto come General Contractor o Sub Contractor quanto come Global Service Tecnologico, rappresentando quest'ultima attività la principale vocazione dell'azienda con cui assicurare al cliente ogni genere di servizio manutentivo, garantendo un servizio completo, efficiente e continuo 24 ore su 24. Gruber e il gruppo AGS intendono attuare un percorso di lungo periodo volto a progettare, realizzare e gestire impianti tecnologicamente avanzati nel settore del risparmio e dell'efficientamento energetico. La pluriennale esperienza dei soggetti (e delle loro controllate) è il presupposto e la fonte di garanzia di un servizio di qualità verso la clientela sia essa privata che pubblica. L'apporto congiunto di risorse finanziarie ma soprattutto di know-how, relazioni e clienti sono la base solida su cui si intende costruire un sodalizio caratterizzato dalla concretezza e dalla propensione all'innovazione, con specifica attenzione alla transizione ecologica e alla digitalizzazione dei processi. "L'elemento strategico principale sotteso all'operazione - dichiara il Presidente di AGS SpA Andrea Mora - in coerenza con il Piano Industriale AGS è rappresentato dalla possibilità per il Gruppo AGS di rafforzare la nuova area di business nel campo dell'efficientamento energetico, inteso come interventi post-contatore, servizi al cliente, gestione energetica di immobili/impianti con connessi servizi di manutenzione, telecontrollo e telegestione". "La partnership – continua il Direttore Generale di AGS SpA dott. Ruggero Moser - prevede l'immissione nella Gruber srl di capitali finalizzati alla crescita, con la possibilità di sinergie tanto con la Capogruppo che con le altre partecipate soprattutto in riferimento all'implementazione di nuove attività di mercato con focus su efficientamento energetico, EPC e contratti di global service a medio/lungo termine". Gianni Gruber commenta come "l'ingresso di AGS nel capitale permette alla storica azienda di famiglia di guardare avanti, verso le nuove tecnologie e verso nuovi traguardi di qualità, competenza e professionalità, con l'obiettivo concreto di consolidamento e crescita, mantenendo lo spirito che ha determinato nel corso del tempo il suo successo imprenditoriale, ovvero l'innovazione, la ricerca delle soluzioni più idonee, le partnership con collaboratori, clienti e fornitori insieme ad una forte attenzione per la formazione continua del personale a tutti i livelli". Il Sindaco di Riva, dott.ssa Cristina Santi, sottolinea come "l'operazione AGS-GRUBER conferma come la visione strategica della nostra controllata, condivisa dal Comune di Riva in entrambe le legislature, si sviluppi non solo nelle attività storiche e consolidate ma anche in servizi innovativi, ad alto contenuto tecnologico, adeguati alle esigenze del mercato e con un elevato standard qualitativo." Il controvalore in termini economici prevede un investimento di ca 2,35 milioni di euro interamente destinati al sostegno degli investimenti finalizzati alla crescita. L'operazione è sostenuta con l'utilizzo di risorse proprie della società senza ricorso a specifico indebitamento bancario. Alto Garda Servizi S.p.A. è stata assistita da Baldi & Partners Avvocati e Commercialisti, nelle persone dell'Avv. Francesca Baldi per le attività di consulenza contrattuale e legale e della Dott.ssa Elena Viappiani per le attività di consulenza fiscale e contabile dell'operazione, nonché per tutte le attività di due diligence.

(RV - www.ftaonline.com)