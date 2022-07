Amazon.com annuncia il takeover di One Medical per 3,9 miliardi di dollari, debito compreso e interamente in contanti. Il colosso di Seattle da tempo sta investendo sul settore dell'healthcare. La preda, che ha base a San Francisco, opera nell'integrazione tra l'assistenza medica fisica e quella digitale. Amazon aveva chiuso in rialzo dell'1,52% giovedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)