di Financial Trend Analysis

Amazon.com ha chiuso in rally del 4,40% la seduta di martedì al Nasdaq, in vista del previsto split azionario che si concretizzerà venerdì 3 giugno. In marzo il colosso dell'e-commerce di Seattle aveva annunciato l'approvazione dello split con rapporto di 20 a 1, che è stato sottoposto al voto dell'assemblea degli azionisti settimana scorsa. Il trading rettificato partirà lunedì 6 giugno.

(RR - www.ftaonline.com)