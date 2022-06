Amazon.com ha annunciato la nomina del veterano Doug Herrington come chief executive di Worldwide Amazon Stores, nuovo nome di Worldwide Consumer, la divisione finora guidata da Dave Clark. Herrington era entrato in Amazon nel 2005 per svilupparne le attività nei materiali di consumo ed era successivamente stato responsabile del lancio di AmazonFresh nel 2007 per poi assumere la guida del business consumer in Nordamerica nel 2015. A inizio giugno Clark aveva annunciato l'uscita dal colosso di Seattle dopo oltre un ventennio in cui era diventato capo di retail, logistica e tutti gli aspetti del business di Amazon che si interfacciano con i consumatori. Ruolo in cui era stato l'artefice della creazione di attività interne di delivery arrivate a competere direttamente con i colossi del settore FedEx Corporation e United Parcel Service (Ups). Clark da settembre diventerà chief executive di Flexport, start-up di San Francisco già fornitrice di Amazon ma che si candida a diventarne una delle maggiori rivali grazie alla sua piattaforma per la gestione della logistica. Amazon aveva chiuso in rialzo dell'1,95% martedì al Nasdaq.

