Amazon.com riduce significativamente il numero di prodotti venduti con il suo marchio e, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, potrebbe anche chiudere del tutto il business dei private label, anche per allentare le pressioni regolatorie. Nel 2020 Amazon era arrivata ad avere 243,000 prodotti con 45 diversi brand interni. Il che, ovviamente, era fonte di polemiche visto che il colosso di Seattle andava a comptere direttamente con gli altri venditori che utilizzano la sua piattaforma. Secondo quanto riportano le fonti citate dal quotidiano finanziario, tuttavia la decisione di ridimensionare i marchi private label sarabbe anche dovuta alle vendite deludenti per molti degli articoli. Amazon aveva chiuso in rialzo dello 0,21% giovedì al Nasdaq.

