Si rende noto che in data 19 maggio 2022 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodil'atto relativo alla variazione di denominazione sociale da Ambienthesis S.p.A. a GREENTHESIS S.p.A. deliberatadalla parte Straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 27 aprile.Si comunica, inoltre, che i verbali delle parti Ordinaria e Straordinaria della sopra menzionata Assemblea sono adisposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, sul suo sitointernet www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno"2022", oltreché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "1INFO",consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.Con le medesime modalità è stato altresì reso disponibile lo Statuto sociale aggiornato riportante le modifichedeliberate dall'Assemblea straordinaria. All'interno del sito internet della Società, lo Statuto vigente è anchescaricabile alla voce "Statuto" della sezione "Corporate Governance".Con questo ultimo atto si completa l'operazione di rebranding della Società, funzionale all'ulteriore processo dicrescita e sviluppo che era stato avviato con l'operazione straordinaria perfezionatasi lo scorso dicembre, pereffetto della quale la Società è divenuta il principale pure player indipendente quotato in Italia specializzato nellagestione integrata del ciclo dei rifiuti secondo una logica improntata alla economia circolare ed alla sostenibilitàambientale.

(GD - www.ftaonline.com)