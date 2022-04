Ambienthesis S.p.A. è lieta di comunicare che Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito creditizio di imprese non finanziarie – ha di nuovo confermato il rating pubblico della Società a B1.2, classe di merito creditizio rientrante nella fascia "Investment Grade", attribuita inizialmente in data 13 settembre 2018 e in seguito già riconfermata nelle date del 27 maggio 2019, 23 aprile 2020 e 13 marzo 2021. Come sottolineato dall'Agenzia, tale ulteriore riconferma del rating riflette la resilienza mostrata dal Gruppo rispetto alle dinamiche sfavorevoli di mercato causate, per un verso, dalla pandemia da Covid-19, per l'altro, dalla spirale inflazionistica avviatasi nella seconda metà del 2021 e acuitasi successivamente con le recenti tensioni geopolitiche. L'operazione straordinaria di allargamento del perimetro quotato perfezionatasi il 31 dicembre 2021 (al riguardo si vedano i comunicati stampa emessi in data 15 novembre e 20 dicembre 2021) ha permesso di conseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi di portata strategica: i. razionalizzazione, integrazione ed efficientamento della struttura del Gruppo; ii. ampliamento e diversificazione dei settori di operatività secondo i principi dell'economia circolare; iii. incremento delle dimensioni aziendali e consolidamento delle posizioni di mercato. L'esercizio 2021 si è infatti caratterizzato sia per ricavi consolidati in crescita, passati da 134,5 mln di Euro dell'esercizio 2020 (dato pro-forma) a 155,9 mln di Euro (+16,2%), sia per la sostanziale tenuta della marginalità e la conseguente generazione di cassa a supporto dei diversi investimenti core previsti dal Piano Industriale pluriennale 2022-2026 approvato lo scorso 15 marzo. La Posizione Finanziaria Netta, in aumento a seguito dell'operazione straordinaria e per effetto, altresì, della intervenuta modalità di calcolo ESMA, si attesta comunque entro soglie sostenibili ed è prevista in deciso ridimensionamento a partire dal 2024. A conferma del fatto che la sostenibilità e le tematiche ESG assumono sempre più valore centrale nell'ambito delle strategie di crescita adottate dal Gruppo, il nuovo Piano Industriale 2022-2026 si prefigge ulteriore crescita dimensionale, innovazione nei servizi offerti e convergenza tra attività differenti, il tutto in piena coerenza con le linee guida della sostenibilità ambientale, economica e sociale del business e proseguendo nella valorizzazione dell'operatività internazionale. In particolare, grazie alla ricerca e implementazione di soluzioni tecnologicamente avanzate, il Gruppo si è posto, tra i propri target, quello di raggiungere entro il 2026 un'incidenza dei ricavi da circular economy pari ad almeno il 35% del fatturato consolidato, con chiari vantaggi legati al consolidamento della propria competitività sui mercati di riferimento. Sulla base delle medesime considerazioni, Cerved ha inoltre confermato la stessa classe di merito creditizio B1.2 all'emissione obbligazionaria da 8 milioni di Euro, con durata di 7 anni e al tasso fisso del 3,3%, avvenuta in data 31 marzo 2020 e integralmente sottoscritta da Banca Intesa nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond che la stessa Banca aveva lanciato in partnership con ELITE. I due comunicati integrali emessi da Cerved Rating Agency sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

