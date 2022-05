Advanced Micro Devices (Amd) ha sfiorato un rally del 7% in after market (la seduta di martedì al Nasdaq si era già chiusa in rialzo dell'1,44%), dopo che il produttore di chip di Sunnyvale ha comunicato risultati relativi al primo trimestre con ricavi che per la prima volta superano i 5 miliardi di dollari e ha previsto di andare oltre i 6 miliardi già nell'attuale periodo.

Advanced Micro Devices (Amd) ha sfiorato un rally del 7% in after market (la seduta di martedì al Nasdaq si era già chiusa in rialzo dell'1,44%), dopo che il produttore di chip di Sunnyvale ha comunicato risultati relativi al primo trimestre con ricavi che per la prima volta superano i 5 miliardi di dollari e ha previsto di andare oltre i 6 miliardi già nell'attuale periodo. Nei tre mesi i profitti netti passati da 555 milioni di dollari, pari a 45 centesimi per azione, a 786 milioni, e 56 centesimi. Su base rettificata l'eps è più che raddoppiato da 52 centesimi a 1,13 dollari, contro i 91 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono invece saliti da 3,45 a 5,89 miliardi di dollari, contro i 5,01 miliardi stimati dagli analisti.

