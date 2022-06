American Express (AmEx) ha chiuso in rally del 4,86% venerdì al Nyse, segnando la migliore performance del Dow Jones Industrial Average (in declino dello 0,13%). David George, analista di Baird, ha migliorato a outperform il giudizio sul titolo del colosso delle carte di credito, alzandone il prezzo obiettivo a 175 dollari (144,18 dollari la chiusura di venerdì). George prevede una normalizzazione del credito per AmEx (come pure per Capital One) ma "il mercato sembra prezzarlo". "Le tendenze di crescita dei prestiti sono solide" e per George American Express è ben posizionata "per continuare a generare capitale". American Express ha perso circa il 20% negli ultimi tre mesi a Wall Street, contro il declino intorno al 12% del Dow Jones.

(RR - www.ftaonline.com)