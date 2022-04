American Express (AmEx) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti netti in declino del 6% annuo a 2,1 miliardi, pari a 2,73 dollari per azione, contro i 2,44 dollari del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi il colosso delle carte di credito ha registrato un rimbalzo dei ricavi del 29% annuo a 11,74 miliardi di dollari, contro gli 11,62 miliardi del consensus di FactSet. Le spese però sono aumentate del 34% annuo a 9,06 miliardi di dollari, su maggiori costi di customer engagement. AmEx, ha chiuso in declino del 2,80% venerdì al Nyse. (RR - www.ftaonline.com)

