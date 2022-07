Amplifon, +2,0% a 29,23 euro, riesce a dare continuità al recupero partito ieri pomeriggio dopo il test del supporto a 28,50-28,60 euro. Equita aveva confermato la raccomandazione hold sul titolo ma con target ridotto da 41 a 35. Leggermente abbassate le stime sui ricavi 2022 e 2023 a causa della debolezza dell'area Asia-Pacifico e della flessione prevista in Francia per il cambio regolatorio. Graficamente possiamo osservare che la tenuta di 28,50-28,60 risulta fondamentale per sostenere le possibilità di estensione del rimbalzo originato dal minimo del 14 giugno a 25,26. In caso contrario le quotazioni rischierebbero la riattivazione della tendenza ribassista in essere da fine 2021 verso 22,50 almeno. Prospettive positive sopra 32,83 per 35 e 38.

(SF - www.ftaonline.com)