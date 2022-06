Per Masayoshi Amamiya, vice governatore della Bank of Japan (BoJ), l'istituto centrale nipponico deve osservare da vicino l'impatto che i movimenti valutari potrebbero avere sull'economia, lanciando l'allarme sui danni che il crollo dello yen sui minimi di 24 anni nei confronti del dollaro potrebbe causare a una già fragile ripresa.

Per Masayoshi Amamiya, vice governatore della Bank of Japan (BoJ), l'istituto centrale nipponico deve osservare da vicino l'impatto che i movimenti valutari potrebbero avere sull'economia, lanciando l'allarme sui danni che il crollo dello yen sui minimi di 24 anni nei confronti del dollaro potrebbe causare a una già fragile ripresa. "La BoJ continuerà a sostenere l'economia con l'allentamento monetario per raggiungere il suo obiettivo d'inflazione in modo stabile e sostenuto, accompagnato da aumenti salariali", ha dichiarato Amamiya, sceondo quanto riporta Reuters. Il vice governatore ha anche sottolineato che le pressioni sui finanziamenti di breve termine causate dalla pandemia si sono ora placate. Tuttavia ha avvertito che i recenti aumenti dei prezzi delle materie prime potrebbero comprimere i profitti aziendali e portare a un aumento del costio del credito per le istituzioni finanziarie.

(RR - www.ftaonline.com)