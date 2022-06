Entra in asta di volatilità, sotto la pressione delle vendite diffuse in Europa e particolarmente a Piazza Affari, anche il titolo di Bper, che segna un ribasso teorico del 12,71% dopo aver scambiato un ultimo contratto a 1,69 euro alle 15:06 di oggi.

di Financial Trend Analysis

Entra in asta di volatilità, sotto la pressione delle vendite diffuse in Europa e particolarmente a Piazza Affari, anche il titolo di Bper, che segna un ribasso teorico del 12,71% dopo aver scambiato un ultimo contratto a 1,69 euro alle 15:06 di oggi. Passati di mano oltre 37,5 milioni di titoli, contro una media giornaliera dell'ultimo mese di circa 10,13 milioni di azioni (in un mercato generalmente affetto da bassi volumi da alcune settimane almeno). Oggi il gruppo ha presentato il piano industriale al 2025.

(GD - www.ftaonline.com)