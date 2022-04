Dopo l'annuncio dell'accordo sull'Opa che consegnerà le chiavi di Twitter a Elon Musk (per 44 miliardi di dollari), è arrivato l'endorsing niente meno che da Jack Dorsey. Il fondatore del social network (chief executive fino allo scorso novembre) di fatto sostiene il passaggio al numero uno di Tesla."Twitter come azienda è sempre stato il mio unico problema e il mio più grande rimpianto. È controllata da Wall Street e dal modello pubblicitario. Toglierla da Wall Street è il primo passo corretto", ha scritto, ovviamente su Twitter. "In linea di principio, non credo che nessuno dovrebbe possedere o gestire Twitter. Vuole essere un bene pubblico a livello di protocollo, non un'azienda. Risolvendo il problema del fatto che si tratta di un'azienda, tuttavia, Elon è l'unica soluzione di cui mi fido", ha aggiunto Dorsey. Twitter aveva chiuso in rally del 5,66% lunedì al Nyse, a 51,70 dollari di valore, contro i 54,20 dollari del prezzo d'Opa.

