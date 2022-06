Come Boeing anche Raytheon Technologies sposta il suo quartier generale vicino al Pentagono. Il produttore Usa di armamenti ha infatti annunciato che prevede di trasferire nel terzo trimestre la sua sede da Waltham, in Massachusetts, ad Arlington, in Virginia. Cittadina in cui Raytheon avrà come vicino di casa appunto proprio il Pentagono e che dista meno di dieci chilometri da Washington D.C., capitale degli Usa. Raytheon ha sottolineato di non avere accettato o cercato incentivi finanziari per lo spostamento, che le permetterà di servire meglio il governo Usa ma anche i clienti aerospaziali commerciali. A inizio maggio anche Boeing aveva annunciato il trasferimento ad Arlington, dall'attuale sede di Chicago (in cui ha il suo quartier generale dal 2001). Nella stessa area hanno già base altri player del settore come Lockheed Martin (a Bethesda, in Maryland) e Northrop Grumman (a Falls Church, sempre in Virginia).

(RR - www.ftaonline.com)