Proseguono gli acquisti sul credito nel tardo pomeriggio di Piazza Affari. L'indice Ftse Italia Banche segna un rialzo dell'1,06 per cento. Bene Mediobanca (+2,29%), Banco BPM (+2,12%) e Intesa Sanpaolo (+1,90%). Bper segna un rialzo dell'1,53 per cento. Male invece Unicredit (-0,74%), sulla quale sembrano ancora pesare i timori degli impatti derivanti dalle attività in Russia. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

