Si chiude con un nuovo ribasso la settimana del Nikkei 225che questa mattina ha archiviato le contrattazioni in calo dell'1,77% a quota25963. In una sola settimana l'indice ha ceduto ben 6,7 punti percentualiscendendo fin sotto quota 26000. La violazione della linea di tendenza chesaliva dai bottom di marzo, in area 26300 circa, pressochè coincidente con ibottom del 12 aprile, indebolisce ulteriormente uno scenario grafico già di perse traballante, introducendo il test dei bottom di maggio a 25688 (giàavvicinati questa mattina con i minimi a 25720) ed il ritorno su quelli dimarzo in area 24700. Il rialzo visto a cavallo tra maggio e giugno è statodunque azzerato ed ora l'indice dovrà faticare non poco per cercare dirimettere in piede una situazione che si sta complicando giorno dopo giorno.Primi segnali di ripresa solo oltre area 27000, preludio al test a 27500 e poia quello a 27800 circa, gap down di inizio settimana.

(AC)