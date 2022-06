Ancora una battuta d'arresto per il Nikkei 225 che questa mattina ha ceduto 1,32 punti percentuali scendendo a 26629 punti. I prezzi sono dunque scesi a testare il sostegno in area 26600, avvicinandosi alla linea di tendenza che sale dai bottom di marzo e passa per quelli di maggio, ora a 26300 circa. Se anche questo riferimento dovesse cedere dovremmo iniziare a parlare di inversione di tendenza rispetto a quanto visto di recente, con la concreta possibilità di rivedere l'indice sui citati bottom di marzo in area 24700. Tappa intermedia lungo tale percorso a 25700 circa, minimi di maggio. Nel breve appare però possibile una reazione, alla luce anche delle caratteristiche dell'ultima candela giornaliera disegnata dai prezzi, simile ad un "hammer" rialzista. Prime conferme oltre a 26657, preludio alla copertura del gap down lasciato aperto questa mattina a 26948 punti. Segnali di ripresa più convincenti tuttavia solo oltre 27400.

(AC)