Prevalgono le vendite sul mondo del credito a Piazza Affari. Il Ftse Italia Banche cede l'1,95 per cento. Si segnalano in particolare i cali di Unicredit *(-3,39%) e di *Banco BPM *(-2,82%). *Intesa *perde l'1,65%, *Bper *l'1,56% e *Mediobanca *l'1,53 per cento. *Fineco *limita i danni a un -0,21% mentre *MPS *segna un ribasso dell'1,41 per cento. La *Popolare di Sondrio *vede un calo dell'1,86 per cento. La seduta è difficile per il comparto del credito a livello europeo. L'EURO STOXX Banks* perde l'1,41 per cento, BNP Paribas lo 0,99%, Deutsche Bank l'1,95%, *Commerzbank *il 2,45%, *ING *lo 0,95 per cento.

(GD - www.ftaonline.com)