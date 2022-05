Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 marzo 2022 e 3 febbraio 2022, si comunica che in data 18 Maggio 2022 è stato stipulato l'atto di scissione parziale di Anima SGR, riferita alla partecipazione totalitaria detenuta in Anima Asset Management LTD, a favore di Anima Holding.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 marzo 2022 e 3 febbraio 2022, si comunica che in data 18 Maggio 2022 è stato stipulato l'atto di scissione parziale di Anima SGR, riferita alla partecipazione totalitaria detenuta in Anima Asset Management LTD, a favore di Anima Holding. Gli effetti della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione parziale presso il Registro delle Imprese competente. L'atto di scissione parziale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, presso la sede sociale, sul sito internet di Anima Holding, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info".

(GD - www.ftaonline.com)