di Financial Trend Analysis

Si rende noto che in data 5 maggio 2022 si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1° marzo 2022 sulla base della delibera assembleare del 31 marzo 2021. ANIMA Holding S.p.A. comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e il 5 maggio 2022 n. 6.206.000 azioni proprie pari al 1,79% del capitale sociale alla data attuale per un controvalore di 24.999.576,61 Euro, ad un prezzo medio di 4,0283 Euro. Alla data del presente comunicato, pertanto, ANIMA Holding S.p.A. detiene n. 6.554.425 azioni proprie pari all'1,89% del capitale sociale.

