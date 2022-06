La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo ANIMA nel mese di maggio 2022 è stata positiva per 16 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,1 miliardi di euro.

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo ANIMA nel mese di maggio 2022 è stata positiva per 16 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,1 miliardi di euro. A fine maggio le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a circa 188 miliardi di euro. "Il mese di maggio chiude con un dato di raccolta positivo in un contesto macro decisamente sfidante, caratterizzato da un newsflow negativo che condiziona, nel breve termine, le decisioni di investimento della clientela ma che comunque non va ad inficiare un trend di medio-lungo termine che rimane positivo, anche per il perdurare delle tensioni inflattive che costituiscono un ulteriore aggravio del costo opportunità del mantenere la liquidità sui conti correnti", ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding.

