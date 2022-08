Sanzioni per oltre 5 milioni sono state imposte dall’antitrust nei confronti di Generali Assicurazioni e UnipolSai, i due colossi dell’assicurazione sono accusati dall’AGCOM, l’Agenzia garante della concorrenza e del mercato, di aver adottato pratiche commerciali scorrette durante le fasi di liquidazione dei danni RC Auto.

Antitrus multa Unipol e Generali: le accuse di AGCOM

Secondo quanto riportato dall’antitrust, le due società avrebbero adottato una condotta ingannevole e aggressiva, mettendo in atto strategie di ostruzionismo e ingiustificati rifiuti a fornire al danneggiato accesso ai fascicoli relativi al sinistro.

Sempre nella nota dell’AGCOM si legge che “Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti. Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all'accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato”

Al fronte di queste osservazioni, AGCOM ha ritenuto opportuno sanzionare le due società accusate di comportamenti scorretti, pertanto, la sanzione imposta è stata fissata al massimo previsto dalla legge per questo tipo di accuse, ovvero 5 milioni per ciascuna delle due società.

Effetto delle sanzioni sui titoli Generali

La notizia delle sanzioni imposte a Generali non sembra aver sortito grandi effetti sul piano finanziario, ne sembra aver turbato troppo gli investitori.

I titoli di Generali, quotati a piazza affari nel segmento Euronext Milan, non hanno subito particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti l’annuncio delle sanzioni, e anzi, rispetto alla chiusura di lunedì 8 agosto, i titoli generali sembrano aver guadagnato quasi un punto percentuale registrando un +0,80% alle 12:30, con un valore massimo raggiunto in mattinata di 15,26€ circa 0,19 euro in più rispetto al valore massimo registrato nella giornata dell’8 agosto, pari a 15,07€ per azione.

Effetto delle sanzioni sui titoli UnipolSai

Diversamente da quanto osservabile per Generali, la situazione di UnipolSai, anch’essa quotata a Milano nel segmento di piazza affari Euronext Milan, è meno positiva. Rispetto alla giornata di ieri infatti, i titoli UnipolSai hanno perso lo 0,27% del loro valore, passando da 2,24€ registrato alla chiusura dei mercati di Lunedì 8 agosto, ad un valore minimo registrato nella giornata del 9 agosto di 2,23€, un valore analogo a quello registrato il 3 agosto.

Nel complesso il titolo sembra stabile, la perdita non è particolarmente significativa e anzi, è presumibile che non sia legata alle sanzioni.

Già nella giornata dell'8 agosto, infatti, poco prima della chiusura, il titolo aveva iniziato una leggera flessione, che lo aveva portato dal massimo di giornata di 2,26€ al valore di chiusura di 2,24€.