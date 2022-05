Apollo Global Management e Sofinnova Partners hanno annunciato una partnership finanziaria e strategica che prevede che il colosso newyorkese investa 1 miliardo di euro nella società di venture capital francese specializzata in life science.

di Financial Trend Analysis

Apollo Global Management e Sofinnova Partners hanno annunciato una partnership finanziaria e strategica che prevede che il colosso newyorkese investa 1 miliardo di euro nella società di venture capital francese specializzata in life science. Apollo rileva una quota di minoranza di Sofinnova. Insieme le due società offriranno agli imprenditori una gamma più completa di soluzioni di capitale per aiutare a portare sul mercato nuove soluzioni terapeutiche e basate sulla biotecnologia. Apollo aveva chiuso in declino dell'1,29% lunedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)