Grindr si prepara a una Ipo al Nyse che valuterebbe la società creatrice dell'omonima app per il gay dating (simile a Tinder ma focalizzata sul mondo Lgbtq+) 2,1 miliardi di dollari. Il collocamento dovrebbe essere realizzato attraverso la Spac (special purpose acquisition company o blank check company) di Singapore Tiga Acquisition. Il debutto a Wall Street arriva a due anni dalla vendita di Grindr dalla cinese Kunlun Tech per 620 milioni di dollari. Vendita che era stata imposta dal Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius, ente presieduto dallo U.S. Secretary of the Treasury) per questioni di sicurezza nazionale. Anche nel caso dell'Ipo è previsto che debba arrivare l'autorizzazione dal Cfius. Grindr non ha comunicato le identità degli attuali azionisti (che a collocamento ultimato conserveranno il 78% del capitale) ma in precedenza Reuters aveva indicato che il chief executive Raymond Zage detiene il 41% (Michael Gearon, co-proprietario degli Atlanta Hawks nella Nba, è uno degli altri principali soci).

