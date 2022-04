Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 1 ora fa Apple fa record di ricavi. Crisi della supply chain spaventa Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU Apple Crescita Apple fa un nuovo record di ricavi ma la crisi della supply chain spaventa anche Cupertino che dichiara di attendersi dai problemi alle forniture globali un impatto compreso tra 4 e 8 miliardi di dollari nell'attuale trimestre, "significativamente più grande" rispetto a quello del periodo chiuso lo scorso 26 marzo, ha ammesso il chief financial officer Luca Maestri. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Apple fa un nuovo record di ricavi ma la crisi della supply chain spaventa anche Cupertino che dichiara di attendersi dai problemi alle forniture globali un impatto compreso tra 4 e 8 miliardi di dollari nell'attuale trimestre, "significativamente più grande" rispetto a quello del periodo chiuso lo scorso 26 marzo, ha ammesso il chief financial officer Luca Maestri. Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 Apple ha registrato ricavi in crescita da 89,6 a 97,3 miliardi di dollari, contro i 94,0 miliardi del consensus di FactSet. I ricavi generati dal solo iPhone sono passati da 47,9 a 50,6 miliardi, anche in questo caso ampiamente sopra ai 48,4 miliardi stimati dagli analisti. I profitti netti sono cresciuti da 23,63 miliardi, pari a 1,40 dollari per azione, a 25,01 miliardi, e 1,52 dollari, contro gli 1,42 dollari del consensus di FactSet. Apple è arrivata a perdere oltre il 4% nel mercato esteso, dopo il rally del 4,52% di giovedì al Nasdaq. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.