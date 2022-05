Apple ha chiuso con un rally del 4,08% venerdì al Nasdaq, segnando la performance migliore del Dow Jones Industrial Average. Il titolo resta in declino di quasi il 18% da inizio 2022 ma recupera parte del terreno perso nelle precedenti seduta, in scia alle ennesime indiscrezioni sulla revisione dell'outlook per la produzione di iPhone quest'anno (revisione legata ai lockdown in Cina e al loro impatto sulla supply chain globale oltre che sulla domanda dei consumatori). Intanto continua a circolare voci sul possibile lancio di un visore per la realtà virtuale (e aumentata) da parte di Apple.

(RR - www.ftaonline.com)