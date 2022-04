Appuntamenti Macroeconomici della Settimana 25-29 Aprile 2022 Lunedì 25 Aprile 2022

06:00 GIA Indice anticipatore finale feb;

10:00 GER Indice IFO (fiducia imprese) apr;

12:00 GB Indice CBI (ordini industriali) apr. Martedì 26 Aprile 2022

01:30 GIA Tasso di disoccupazione mar;

07:00 GIA Inflazione BoJ mar;

14:30 USA Ordini beni durevoli preliminari mar;

15:00 USA Indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni) feb;

15:00 USA Indice FHFA (prezzi abitazioni) feb;

16:00 USA Vendite abitazioni nuove mar;

16:00 USA Indice fiducia consumatori (Conference Board) apr;

22:30 USA Variazione settimanale scorte petrolio (API). Mercoledì 27 Aprile 2022

08:00 GER Indice GfK (fiducia consumatori) mag;

08:45 FRA Indice fiducia consumatori apr;

10:00 ITA Bilancia commerciale (extra-UE) mar;

14:30 USA Scorte all'ingrosso preliminari mar;

14:30 USA Bilancia commerciale beni mar;

16:00 USA Indice Pending Home Sales (mercato immobiliare) mar;

16:30 USA Variazione settimanale scorte petrolio (EIA);

19:00 EUR Intervento Lagarde (BCE). Giovedì 28 Aprile 2022

GIA Riunione BoJ;

01:50 GIA Vendite al dettaglio mar;

01:50 GIA Produzione industriale preliminare mar;

07:00 GIA Nuovi cantieri residenziali mar;

09:00 SPA Inflazione preliminare apr;

10:00 EUR Bollettino economico BCE;

10:00 ITA Indice fiducia consumatori apr;

10:00 ITA Indice fiducia imprese apr;

11:00 ITA Fatturato industriale feb;

11:00 EUR Indici fiducia economica apr;

11:00 EUR Indice fiducia consumatori finale apr;

14:00 GER Inflazione preliminare apr;

14:30 USA Nuove richieste settimanali sussidi disoccupazione;

14:30 USA PIL 1a stima trim1 2022. Venerdì 29 Aprile 2022

GIA Mercati chiusi per festività;

07:30 FRA PIL 1a stima trim1 2022;

07:30 FRA Consumi mar;

08:00 GER Indice prezzi importazioni mar;

08:45 FRA Inflazione preliminare apr;

09:00 SPA PIL 1a stima trim1 2022;

10:00 GER PIL 1a stima trim1 2022;

10:00 ITA PIL 1a stima trim1 2022;

10:00 EUR M3 mar;

10:30 GB Credito al consumo mar;

11:00 EUR PIL 1a stima trm1 2022;

11:00 ITA Inflazione preliminare apr;

11:00 EUR Inflazione preliminare apr;

12:00 ITA Indice prezzi alla produzione mar;

14:30 USA Indice costo del lavoro trim1 2022;

14:30 USA Consumi mar;

14:30 USA Redditi mar;

14:30 USA Inflazione PCE mar;

15:45 USA Indice PMI Chicago (manifatturiero) apr;

16:00 USA Indice fiducia consumatori (Univ. Michigan) finale apr. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

